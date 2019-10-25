Тулун, Иркутская область, , 12:19 — REGNUM Собственников жилья в подтопленных многоквартирных домах в Тулуне и Нижнеудинске на три месяца освободили от уплаты взносов на капитальный ремонт. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

В домах, попавших в зону затопления строители продолжают ремонтировать подвалы, отмостки, цоколи, электрические сети. Отмечается, что на эти работы проводятся за счёт средств областного бюджета.

«И на три месяца — июль, август, сентябрь — собственники многоквартирных домов, которые попали в зону затопления, будут освобождены от взносов на капитальный ремонт — компенсацию за них тоже внесет областной бюджет», — отметил директор фонда капремонта в регионе Константин Рассолов.

По его словам, в 2020 году планируется провести комплексный капитальный ремонт многоквартирных домов, попавших в зону затопления в Тулуне и Нижнеудинске.

Напомним, ранее федеральные власти раскритиковали руководство Приангарья из-за темпов работ по ликвидации последствий наводнения. Как сообщало ИА REGNUM, зампред правительства Виталий Мутко даже пригрозил, что если ситуация не поменяется, что в регионе будет введено прямое управление из Москвы.

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