Ставрополь, , 12:29 — REGNUM Количество студентов из стран Африки, учащихся в крупнейшем вузе СКФО — Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ), за последние пять лет увеличилось в 9,5 раза. В 2014 году здесь обучались 30 студентов из 15 стран, в настоящее время представлены 284 студента из 24 африканских государств, сообщили ИА REGNUM 25 октября в пресс-службе вуза.

Самые популярные направления среди студентов-африканцев в СКФУ — строительство и нефтегазовое дело. Отмечается, что выходцы с чёрного континента также активно участвуют во внеучебных мероприятиях. Для них проводится День Африки, где они могут продемонстрировать свои национальные традиции, творчество, кухню.

«В университете создаются все условия для наращивания экспорта российского образования: иностранные студенты имеют возможность обучаться на подготовительных курсах, где изучают русский язык, их знакомят с русской культурой, географией, литературой», — сказано в сообщении.

У студентов-иностранцев в СКФУ есть и свой Союз иностранных обучающихся, который представляет их интересы на университетском уровне.

Напомним, накануне, 24 октября, на пленарном заседании саммита «Россия — Африка» в Сочи президент РФ Владимир Путин заявил, что власти страны подумают об увеличении квоты бюджетных мест в российских вузах для студентов из стран Африки. По словам главы государства, сейчас в России обучается более 17 тыс. студентов-африканцев.