Киев, 25 октября 2019, 12:18 — REGNUM В Киеве дифтерией заболел 9-летний мальчик, сообщили 24 октября в пресс-службе Центра общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины, сообщается на сайте организации.
В пресс-службе сообщили, что ребёнок общался с 45 людьми, из которых 36 — дети. В ближайшее время всех их проверят на дифтерию. По месту жительства ребёнка проводится дезинфекция.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ужгороде у 15 человек выявлена дифтерия. На Украине уже ощущается нехватка лекарств от этой болезни.
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