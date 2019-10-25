Киев, , 12:18 — REGNUM В Киеве дифтерией заболел 9-летний мальчик, сообщили 24 октября в пресс-службе Центра общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины, сообщается на сайте организации.

«Подтверждён случай дифтерии у 9-летнего мальчика в Киеве. Ребёнок не привит от болезни из-за отказа родителей. Сейчас больной ребёнок госпитализирован. Диагноз «дифтерия» установлен 24 октября на основании бактериологических данных», — сказано в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что ребёнок общался с 45 людьми, из которых 36 — дети. В ближайшее время всех их проверят на дифтерию. По месту жительства ребёнка проводится дезинфекция.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ужгороде у 15 человек выявлена дифтерия. На Украине уже ощущается нехватка лекарств от этой болезни.

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