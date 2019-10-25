Санкт-Петербург, , 12:11 — REGNUM Для того, чтобы делать выводы о росте среднего штрафа в России, нужно изучить данные по всем способам оплаты штрафов, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 25 октября, член общественного совета при ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Александр Холодов, комментируя результаты исследования «Яндекс. Денег».

Как сообщалось ранее, согласно данному исследованию, средний платеж водителей за нарушение ПДД в 2019 году вырос с 496 до 531 рубля. Самые высокие средние платежи — в Москве (582 рубля), Красноярске (579 рублей), Самаре (531 рубль), самые низкие — в Волгограде (436 рублей), Омске (449 рублей) и Нижнем Новгороде (453 рубля).

Авторы исследования предполагают, что такая разница в среднем размере платежа объясняется более активным использованием в ряде регионов системы скидок при ранней уплате штрафов.

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«Бывает ложь, бывает большая ложь и бывает статистика. Платежи через «Яндекс. Деньги» — не единственный способ оплаты штрафов, и эти данные сами по себе ни о чем не говорят.

Для того, чтобы делать какие-то выводы, нужно изучить все платежи. Включая те, которые идут через «Сбербанк» и через «Госуслуги», — отметил Александр Холодов.