Санкт-Петербург, , 12:10 — REGNUM Во исполнения постановлении арбитражного суда по Петербургу и Ленобласти судебные приставы начали в принудительной форме освобождать помещения здания АО «Морской вокзал», незаконно занимаемые гостиницей. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Петербургу.

Процедура принудительного выселения началась на площади Морской славы, 1, на Васильевском острове. Исполнительное производство находится на стадии исполнения.

Напомним, с 1998 года восьмиэтажное здание советской постройки на берегу Финского залива (общей площадью более 26,8 тыс. кв. м) с тремя причалами, пирсом и берегоукреплением арендовало у администрации города АО «Морской вокзал». В последние годы предприятие накопило крупные долги по арендной плате в размере из-за чего было принято решение здание и прилегающую инфраструктуру изъять и передать управление Морским вокзалом Пассажирскому порту «Морской фасад».

Отметим что ранее приставы пытались исполнить решение суда мирным путем — организации-должнику, а также третьим лицам, арендующим 7-й этаж в здании вокзала для гостиницы, неоднократно выставлены требования исполнительного листа, а также срок для добровольного исполнения. Однако все попытки были тщетны.

«Арендатор помещения пытался оспорить в суде действия судебного пристава, однако суд ему в удовлетворении отказал», — уточняется в управлении.

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