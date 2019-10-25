Барнаул, , 12:04 — REGNUM Барнаул ожидают позитивные перемены в связи со строительством отеля Park inn by Radisson на месте сквера, расположенного на пересечении Социалистического проспекта с улицей Молодежной. Во всяком случае, так говорят сторонники проекта. Однако, далеко не все горожане его поддерживают, полагая, что уничтожение одной из немногих зелёных зон в центре Барнаула — это самое настоящее варварство. Свою позицию горожане изложили в петиции, которую подписали уже более 1000 человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Авторы воззвания напомнили, что в других городах, даже меньше Барнаула, отели данной сети находятся на значительном (около 2−3 километров) расстоянии от главных городских площадей и предупредили, что если авторы проекта будут настаивать на возведении гостиницы именно в зелёной зоне, то последуют уличные акции протеста.

Как уже сообщало ИА REGNUM, это уже не первое наступление на зелёные зоны центра Барнаула. В предыдущие годы столица Алтайского края пережила варварскую вырубку зелёных насаждений: в 15 зонах было уничтожено более 1,6 тысяч деревьев. Не обошлось без митингов.

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