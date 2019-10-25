Челябинск, , 12:01 — REGNUM В Челябинске подошёл предельный срок окончания ремонта дорог, который отвела врип мэра Наталья Котова, но работы до сих пор не закончены. 25 октября они продолжаются, сообщает пресс-служба мэрии.

На улицах Труда, Сони Кривой, Чайковского и Троицком тракте идёт укладка асфальта. На дороге «Северный луч» ставят бордюры, а на Дзержинского, Новороссийской и Горького идёт фрезирование и подготовка к укладке асфальта.

Как сообщало ИА REGNUM, к 25 октября работы планировалось закончить в понедельник, 21 октября. Однако в ситуацию вмешалась непогода. Из-за дождей на некоторое время работы были приостановлены.

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