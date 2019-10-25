Вашингтон, , 11:56 — REGNUM Пользователи музыкальной сети Tik Tok сообщают о сбое в работе сервиса, следует из данных портала Downdetector.

Так, сбой произошел сегодня, 25 октября, около 11:00 мск. Большинство пользователей пожаловались на проблемы с просмотром видео, со входом в аккаунт и загрузке собственных файлов. С проблемами столкнулись пользователи из США и ряда стран Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 25 октября произошел в работе социальной сети Facebook и принадлежащего ей сервиса Instagram.

Большинство жалоб от пользователей Facebook были связаны со сбоями при просмотре новостной ленты, часть пользователей не могла авторизоваться в своём аккаунте, а у некоторых полностью отсутстовал доступ к веб-сайту.

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