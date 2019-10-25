Киев, , 11:59 — REGNUM Первый уровень опасности объявлен в Киеве 25 октября в связи с густым туманом, который окутал украинскую столицу. Об этом сообщает интернет-издание Страна.ua.

По данным синоптиков, видимость из-за тумана сократится до 200−500 метров, и водителей призывают быть осторожными.

В издании также отмечают, что подобное явление наблюдается в городе уже не первый день. В Управлении экологии и природных ресурсов киевской администрации сообщили, что это связано с установившимся антициклоном, который стал причиной температурной инверсии.

«Продукты жизнедеятельности города не могут подняться в верхние слои атмосферы и рассеяться», — приводят журналисты выводы экологов.

Напомним, 24 октября туман помешал премьер-министру Украины Алексею Гончаруку посетить Черновицкую область. Из-за погодных условий в киевском аэропорту были отменены авиарейсы.