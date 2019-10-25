Рига, , 11:50 — REGNUM В Латвии на дорогах начали тестировать специальный устройства, отпугивающие диких животных, сообщает сегодня, 25 октября, портал латвийского общественного вещателя LSM. Устройства издают ультразвуковые волны на высокой частоте, которые неприятны для зверей. Система произведена в Австрии и зарекомендовала себя эффективно, отмечает издание.

Пока аппаратуру установили вдоль одного участка дороги протяжённостью в 7,6 км, на этом участке чаще всего ранее происходили ДТП с дикими животными. За неполные 9 месяцев этого года в Латвии зафиксировано уже 490 столкновений с животными. Пострадали 41 человек, 2 погибли.