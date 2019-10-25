Токио, , 11:54 — REGNUM Российской посольство в Японии предупредило граждан России о сильных ливнях в связи с прохождением по стране тайфуна 25−26 октября. Соответствующее сообщение размещено 25 октября на официальной странице российской дипмиссии в социальной сети Facebook.

«По данным Японского метеорологического агентства 25−26 октября центральные районы Японии подвергнутся воздействию сильного тайфуна. Прогнозируются интенсивные ливневые дожди. Возможно подтопление отдельных территорий», — говорится в сообщении российского посольства.

Также в нём отмечается, что в японской префектуре Тиба складывается непростая ситуация, в результате чего в ряде её населённых пунктов готовится экстренная эвакуация населения.

В связи с этим, российское посольство в Японии порекомендовало находящимся в стране гражданам России обращать внимание на предупреждение местных властей, учитывать возможные изменения в работе транспортных компаний и по возможности отложить дальние поездки, а кроме этого — избегать высокогорных районов, в которых возможны оползни и сходы селевых потоков.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее генконсульство России в Гонконге обратилось к российским гражданам с призывами воздержаться от посещения мест с массовым скоплением людей в связи с протестными акциями в Гонконге, которые запланированы в ближайшие три дня.