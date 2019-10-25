Бандунг, Индонезия, , 11:44 — REGNUM Вьетнамская национальная авиакомпания Vietnam Airlines открыла прямые рейсы по маршруту Бали — Хошимин, сообщает Antara.

«Двусторонние отношения между Индонезией и Вьетнамом становятся ближе, поэтому мы надеемся, что открытие нового маршрута сможет удовлетворить потребности пассажиров», — заявил генеральный менеджер авиакомпании Vietnam Airlines в Индонезии Нгуен Мин Тоан.

Новый маршрут, который откроется 27 октября 2019 года, будет обслуживать пассажиров пять раз в неделю, кроме среды и субботы. Планируется, что в будущем количество рейсов увеличится.

«Мы хотим, чтобы индонезийские пассажиры отправлялись во Вьетнам и наслаждались нашей прекрасной страной, и наоборот, мы хотим, чтобы вьетнамские граждане наслаждались красотой, которой обладает Индонезия, особенно Бали», — заявил Нгуен Мин Тоан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Индонезия и Вьетнам договорились увеличить объем двусторонней торговли до 10 млрд долларов США в 2020 году.

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