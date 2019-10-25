Лондон, , 11:49 — REGNUM Один из создателей игры Dreams Дэниэл Кидни рассказал, что однажды использовал свою разработку, чтобы поздравить отца с днём рождения. Об этом 24 октября сообщил портал VG 24/7.

Кидни рассказал, что к дню рождения своего 60-летнего отца он создал уровень, состоящих из старых семейных фотографий. Таким образом, геймер мог путешествовать сквозь воспоминания из жизни отца Кидни.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, студия Media Molecule заявила, что будет удалять из Dreams ремейки популярных игр по требованию правообладателя. Поэтому разработчики посоветовали геймерам не выкладывать свои творения в интернет.

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