Париж, , 11:40 — REGNUM Главный исполнительный директор Ubosoft Ив Гийемо заявил, что руководство компании«крайне разочаровали» продажи Ghost Recon Breakpoint по сравнению с продажами предыдущих игр серии. Об этом 25 октября сообщил портал Screen Rant.

Гийемо высоко оценил успехи компании в направлении игр для ПК, а также в направлениях рынка Азии и киберспорта, однако посетовал, что она «должным образом» не использовала потенциал Ghost Recon Breakpoint.

«Критический прием (со стороны геймеров — ИА REGNUM) и продажи в первые недели игры были крайне разочаровывающими», — сказал Гийемо.

Релиз Ghost Recon Breakpoint состоялся 5 сентября 2019 года. Многие поклонники серии плохо приняли новую часть игры, нкоторые из них заявили, что она испытывает «кризис идентичности»: включив в себя элементы многих игр, начиная от открытого мира и заканчивая элементами выживания, она не объединяет их во что-то уникальное.

Читайте ранее в этом сюжете: Ubisoft подала в суд на разработчика чит-программ для Rainbow Six Siege