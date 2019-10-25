Лондон, , 11:48 — REGNUM Представители студии Media Molecule заявили, что будут удалять ремейки популярных видеоигр, созданные на базе их игры Dreams. Об этом 24 октября сообщает портал VG 24/7.

Разработчики будут обязаны удалить ремейки игр по требования правообладателей. Поэтому представители Media Molecule посоветовали геймерам продолжать создавать свои версии любимых проектов, но не выкладывать их в интернет.

Напомним, Dreams — это видеоигра и платформа для создания контента. С её помощью геймеры могут разрабатывать игры, создавать музыку, мультфильмы, изображения и многое другое.

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