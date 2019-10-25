Барнаул, , 11:32 — REGNUM Синоптики и спасатели предупредили жителей Алтайского края о сильном порывистом ветре.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом главке МЧС, днём 27 октября и в течение суток 28 октября в регионе прогнозируется усиление ветра до 20 м/с. Местами порывы ветра будут достигать 27 м/с.

Жителей и гостей края просят соблюдать меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, неблагоприятные погодные условия также ожидаются в Новосибирске.

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