Токио, , 11:49 — REGNUM В сети появился релизный трейлер ремейка игры MediEvil. Ролик опубликовали на YouTube-канале компании PlayStation 25 октября.

Поиграть в MediEvil можно только на консоли PlayStation 4. В ремейке обновили только графическую составляющую игры — сюжет и игровые механики не изменились.

Напомним, оригинальная MediEvil вышла в 1998 году. Разработкой ремейка занималась студия Other Ocean Emeryville.

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