Красноярск, , 11:19 — REGNUM Вопросы радиационной безопасности и радиационного контроля обсудили участники круглого стола в Сибирском федеральном университете (СФУ). Об этом 25 октября сообщает пресс-служба вуза.

В ходе мероприятия общественные экологические инспекторы, эксперты профильных организаций, сотрудники и студенты обсудили, какие знания и навыки дозиметрического контроля необходимы людям, которые хотят участвовать в общественном контроле в атомной отрасли.

По словам председателя палаты экологических организаций Гражданской ассамблеи Красноярского края Павла Гудовского, участие общественности в радиационном контроле позволит в значительной степени снизить возможные риски для населения.

Участники круглого стола познакомились с нормативной базой и оборудованием для радиационного контроля, получили базовые навыки работы с ним, узнали, как обычный гражданин в быту может столкнуться с опасным источником ионизирующего излучения. Например, это могут быть старые часы со светящимся циферблатом, завалявшийся в заброшенном здании неисправный дымоизвещатель или даже кусочек яркоокрашенной горной породы, подобранный в качестве сувенира.

Отмечается, что подобные круглые столы с возможностью бесплатного получения компетенций в области радиационного контроля будут проводиться сотрудниками СФУ регулярно в течение всего года в рамках федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016−2020 годы и на период до 2030 года».

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