Москва, , 11:15 — REGNUM Со следующей недели в Москве ожидается понижение температуры до минусовых отметок, а стало быть, московским автолюбителям пора заменить летние шины своих машин зимними. Об этом 25 октября сообщает Центр организации дорожного движения Москвы.

Эксперты ЦОДД призвали водителей не забывать о том, что в условиях пониженных температур хорошего сцепления с дорожным покрытием от летней резины ждать не приходится. Кроме того, они рекомендовали заняться сменой шин загодя, дабы потом не тратить драгоценное время в очередях у точек шиномонтажа.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, результаты недавнего опроса показали, что около 4% респондентов предпочитают всесезонные шины, а 2% опрошенных зимой вообще не ездят на личном транспорте. Из тех, кто меняет свои шины перед каждым сезоном, порядка 60% хранят неиспользуемую «резину» в дилерском центре. Ещё 20% опрошенных ответили, что предпочитают хранить шины в гараже, 11% — на балконе, а 5% — на даче. А вот 4% респондентов находят место под шины у себя в квартире.

Читайте ранее в этом сюжете: Стало известно, где в России автолюбители чаще всего хранят шины