Воронеж, , 11:15 — REGNUM 733 тыс. 333 рублей выиграл житель Воронежской области в 1306-м тираже лотереи «Русское Лото», сообщили в пресс-службе УФПС Воронежской области. Всего с начала года сумма выигрышей жителей Воронежской области достигла 53,8 млн рублей.

Как уточнили в пресс-службе, в январе — сентябре 2019 года отделения почтовой связи Воронежского филиала Почты России продали 1 млн 206 тыс. 880 штук лотерейных билетов, на общую сумму 116 млн 883 тыс. 220 рублей. Количество выигрышных билетов — 416 тыс. 236 штук.

Самыми активными участниками лотерей среди жителей области стали жители Борисоглебского района — с начала года здесь купили 86,2 тыс. билетов.

Всего на территории РФ в почтовых отделениях с начала года было приобретено более 47 млн лотерейных билетов, из них около трети — 15 млн — оказались выигрышными. ПО ним было выплачено более 2,4 млн рублей.