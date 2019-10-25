Киселёвск, Кемеровская область, , 11:10 — REGNUM Жители кемеровского Киселёвска получили ответ от Международного уголовного суда («Гаагского трибунала»), куда они обратились с жалобой на геноцид со стороны угледобывающих компаний.

В заявлении говорилось, что они не могут жить рядом с угольными предприятиями, которые ведут добычу угля открытым способом и занимаются его переработкой. Местные жители обратили внимание на увеличение роста онкологических заболеваний как у взрослых, так и у детей

Как пишет местное издание «Абажур», Гаагский трибунал сообщил заявителям, что обращение принято канцелярией и будет рассмотрено в соответствии с положениями Римского статута Международного уголовного суда.

«Ответ не означает, что расследование начато или будет начато — пока заявление только зарегистрировано», — уточняет СМИ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жители города Киселёвска уже обращались к премьер-министру Канады с просьбой предоставить им убежище, а также записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину.

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