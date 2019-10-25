Вашингтон, , 11:10 — REGNUM Опубикован новый трейлер предстоящих игр Pokemon Sword и Pokemon Shield для консоли Nintendo Switch. Ролик был опубликован 24 октября на YouTube-канале Nintendo UK.

Pokémon Sword & Pokémon Shield

Релиз игры на портативной платформе Nintendo запланирован на 15 ноября 2019 года. Стоит отметить, что в трейлере показаны покемоны, которые появились ещё на таких платформах, как Nintendo Gameboy, Gameboy Advance и DS.

Ранее разработчики сообщили, что они удалили покемона National Dex из канона игры. Это заставило поклонников серии волноваться по поводу того, появятся ли их любимые персонажи в будущих играх.

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