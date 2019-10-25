Пермь, , 11:10 — REGNUM В Перми под стражу заключен 67-летний местный житель, которого обвиняют в жестоком убийстве 11-летнего племянника и мужа сестры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Пермскому краю.

По данным ведомства, преступление совершено в ночь 22 октября. В квартире обнаружены тела мужчины и ребенка.

По версии следственных органов, обвиняемый на почве личной неприязни зарубил топором своих родственников.

Пожилого мужчину задержали по горячим следам. Возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего).