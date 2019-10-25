Нагано, Япония, , 11:14 — REGNUM Власти Нагано не сообщили о возможности прорыва дамбы на реке Тикума во время прохождения по Японии тайфуна «Хагибис» 12 октября текущего года. Об этом 25 октября сообщает телекомпания NHK.

По данным журналистов, дамба на реке Тикума была прорвана, что привело к серьёзным разрушения, хотя информация о возможности такого происшествия не была передана «лицом ответственным за данное нарушение», причем последний, в свою очередь, заявил, что он не получал такого рода информацию.

При этом отмечается, что несмотря на это, на данный момент не сообщается о погибших в результате данного инцидента.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM ранее, 12 октября вечером тайфун «Хагибис» обрушился на Японию и по данным метеорологов, это был самый сильный тайфун за последние 60 лет. В префектурах Нагано и Сайтама произошли крупные наводнения из-за разлива рек. Также в стране было прервано железнодорожное сообщение и авиасообщение, включая международные рейсы.

Читайте также: Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 33 человек