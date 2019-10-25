Ставрополь, , 11:02 — REGNUM Власти Ставрополья запустят программу по ремонту и восстановлению детских загородных лагерей. Она стартует в 2020 году, а завершить эту работу планируется в течение пяти лет, сообщили ИА REGNUM 25 октября в пресс-службе губернатора края.

Первый капитальный ремонт запланирован в детском оздоровительном лагере в Благодарненском городском округе, который единовременно может принять до 250 детей в возрасте от шести до 17 лет. Он был построен более 60 лет назад, при этом капремонт в нем никогда не проводился.

Отметим, что вопрос неудовлетворительного состояния загородных лагерей на Ставрополье поднимался в середине сентября 2019 года на заседании краевой думы. Тогда прозвучало, что на капитальный ремонт действующих лагерей региона требуется не менее 220 млн рублей.

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