Челябинск, , 10:58 — REGNUM В Челябинске учительница английского и французского языков вынуждена 20 лет жить в подсобном помещении школы. В возрасте 36 лет она устроилась туда, когда искала работу с жильём. Надеялась быстро получить квартиру по очереди, но сейчас её номер в ней 4016-й, пишет 74.ru.

Школа №140 находится в частном секторе Металлургического района Челябинска. Женщина пояснила журналистам, что родилась в столице Южного Урала, а потом её отец был отправлен в Узбекистан по комсомольской путёвке. Вместе с ним уехала и семья. Вернулась педагог в конце 1990-х годов и устроилась в эту школу. Сразу же встала в очередь на получение жилья.

Очередь двигалась быстро и уже подходил её черёд. Но после вступления в силу нового Жилищного кодекса все очередники города были объединены. Теперь перед Еленой М. стоят 4015 человек, и когда подойдёт её время получить жильё, неизвестно.

Сейчас педагог уже получает пенсию. Кроме того, чиновники не исключают, что она может лишиться места в очереди. Дело в том, что несколько лет назад Елена М. числилась владелицей квартиры в Калининграде, которую купила для своей дочери и не на свои деньги. Сейчас в городском комитете по управлению имуществом проводят проверку и уже направили запрос в Калининград.