Санта-Моника, США, , 10:48 — REGNUM Компания Naughty Dog перенесла релиз игры The Las Of Us Part II на 29 мая 2020 года. Об этом разработчики сообщили 24 октября в своём блоге на официальном сайте PlayStation.

Они написали, что им не хватило времени для «полировки» игры. Стоит отметить, что изначально игра должна была выйти в феврале 2020 года.

The Last Of Us Part II — это продолжение популярной приключенческой экшен-игры от компании Naughty Dog. По сюжету проекта, взрослый мужчина Джоэл и юная девушка Элли пытаются выжить в условиях зомби-апокалипсиса.

Читайте ранее в этом сюжете: Лорды и режимы: что принесло «Большое обновление» в Dota Underlords?