Оренбург, , 10:38 — REGNUM Оренбургским специалистам предстоит организовать сбор и отправку на утилизацию канистр из-под ядохимикатов во всём Уральском Федеральном округе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минсельхозе Оренбуржья.

Организацией сбора и подготовки к утилизации ёмкостей из-под пестицидов работники оренбургского филиала ФГБУ «Россельхозцентр» занимаются с весны 2018 года. За это время продемонстрирована эффективная работа, которую отметили на федеральном уровне.

Канистры из-под пестицидов и гербицидов по закону больше нельзя использовать ни на какие другие цели, кроме хранения ядохимикатов. Нельзя ни сжечь, ни закопать, ни выбросить на свалку. Они годами накапливались в хозяйствах, где законопослушные руководители предпочитали лучше хранить неликвид, чем избавиться от него и получить за это штраф.

«Нами была создана система вывоза канистр непосредственно из хозяйств, — сказал специалист оренбургского Россельхозцентра Талгат Маканов. — Мы бесплатно на своём автотранспорте вывозили ёмкости на оборудованные склады под Оренбургом и Адамовкой. Упаковывали в тюки весом по 100 килограммов и отправляли их за пределы области на переработку».

В России немного предприятий, способных переработать канистры из-под ядов. Из Оренбургской области тюки отправлялись в Воронеж на специализированный химзавод. Меньше чем за год из Оренбургской области было вывезено 160 тысяч канистр весом более 65 тонн.

Сейчас с хозяйствами подписаны сотни договоров на вывоз порядка 200 тысяч ёмкостей: и тех, что скопились на складах, и тех, которые останутся пустыми весной 2020 года.

«Оренбургские специалисты сумели создать наиболее эффективную систему работы с отходами опасных веществам. И по итогам минувшего лета были признаны лучшими по этому направлению в России», — подчеркнули в минсельхозе Оренбуржья.

Теперь предстоит организовать сбор и доставку на утилизацию ядовитых канистр во всём Уральском округе, куда входят Свердловская, Челябинская, Курганская и Тюменская области. Такое поручение было дано Оренбургскому филиалу руководством Россельхозцентра РФ.

В планах оренбургских специалистов — создание передвижных упаковочных площадок, где можно было бы спрессовывать канистры непосредственно в хозяйствах. А оттуда вывозить сразу на утилизацию за пределы региона.