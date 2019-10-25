Элиста, , 10:38 — REGNUM 10-летняя проблема затоплений из-за прорывов канализационных сетей в Элисте, так называемого «титаника», будет решена «раз и навсегда», об этом заявил 25 октября глава Калмыкии Бату Хасиков на страницах в соцсетях. Речь идёт о проблемах с канализационными сетями в 8 микрорайоне Элисты. Работы по их замене, пообещал глава региона, будут завершены до конца октября.

«Про «Титаник» знают, наверное, все жители Элисты. Более 10 лет канализационные стоки постоянно заливали подвальное помещение, что создавало огромные неудобства жителям самого дома, окрестных домов и близлежащей женской консультации. По каким-то причинам проблема не решалась, хотя знали о ней все ответственные руководители. Все обращения заканчивались текущим псевдоремонтом, после чего ситуация повторялась», — написал Хасиков.

По словам главы региона, «дожать» решение проблемы удалось и.о. главы администрации Элисты Дмитрию Трапезникову.

«Ход работ был на постоянном контроле и сейчас проблема будет решена раз и навсегда», — уверен глава Калмыкии.