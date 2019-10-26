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Война. Хроника 1941−1945 гг Иван Шилов © ИА REGNUM

Война. Хроника 1941−1945 гг. 26 октября: сорвана попытка немцев эвакуироваться из Норвегии.

Эскадренные миноносцы Северного флота ударили по норвежскому порту Вардё и другим немецким военным объектам. Этими объектами позже завладел советский морской десант. Попытка разгромленных немецких частей эвакуироваться из Норвегии по воде сорвана.

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