Москва, 26 октября 2019, 03:00 — REGNUM
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 26 октября: сорвана попытка немцев эвакуироваться из Норвегии.
Эскадренные миноносцы Северного флота ударили по норвежскому порту Вардё и другим немецким военным объектам. Этими объектами позже завладел советский морской десант. Попытка разгромленных немецких частей эвакуироваться из Норвегии по воде сорвана.
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