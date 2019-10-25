Вашингтон, , 10:38 — REGNUM Для многопользовательской тактической игры Dota Underlords вышло «Большое обновление», добавляющее в игру ряд нововведений. Об этом разработчики из Valve рассказали в блоге Steam 24 октября.

Теперь в Dota Underlord появятся лорды — могущественные командиры армий, усиливающие других персонажей. Также в игре стали доступны свободный и парный режимы.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, разработчики из Valve анонсировали для Dota Underlords два новых режима: парный и свободный. В первом игроки будут сражаться друг с другом в командах по два человека, а во втором — экспериментировать с игровыми механиками.

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