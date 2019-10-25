Иркутск, , 10:35 — REGNUM Иркутскую область на днях потряс скандал, связанный с заработной платой врачей. Директор НПЦ «Госучёт» Роман Ерженин заявил о том, что половина иркутских врачей в 2018 году не получала зарплату, предписанную указом президента России.

Согласно документу, зарплата врачей должна составлять 200% от средней по экономике, однако 47,6% или 3990 медиков в Приангарье не получают зарплату в 73,8 тыс. рублей при средней по экономике 36,9 тыс. рублей. Такая же картина по среднему медперсоналу.

На это последовал ряд заявлений со стороны региональных чиновников о соответствии зарплат врачей майским указам. Но опровергая слова Ерженина, на деле они лишь подтвердили его информацию. Как сообщало ИА REGNUM, губернатор области Сергей Левченко пояснил, почему именно половина врачей не получают оговорённую в указах зарплату.

«Уровень заработной платы у молодого специалиста и у доктора высокой квалификации, освоившего высокие технологии, разный. Поэтому заявленная средняя зарплата в 77 тысяч рублей не может относиться ко всем», — отметил губернатор.

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Министр здравоохранения Олег Ярошенко добавил, что зарплаты могут различаться по районам и типам учреждения, зависят от укомплектованности кадрами и уровня доходов от платной деятельности, «так как в среднюю заработную плату включаются все источники поступления средств в медицинскую организацию».

«В связи с чем целевые показатели по медицинским организациям различны. Так, в Бодайбо уровень целевого показателя средней заработной платы выше среднеобластного показателя», — отметил министр.

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По словам Ерженина, в ситуации будет разбираться прокуратура. По всей видимости, именно надзорный орган должен пояснить, соответствует ли средняя зарплата врачей по региону указам президента или же необходимо добиваться того, чтобы каждый врач получал 200% от средней по экономике.

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