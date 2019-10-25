Владикавказ, , 10:29 — REGNUM В Северной Осетии вынесен обвинительный приговор по делу об убийстве двух человек, совершенном пять лет назад. Верховный суд республики на основании вердикта коллегии присяжных заседателей признал виновным 35-летнего жителя города Дигора, сообщили ИА REGNUM 25 октября в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, ранее уже имевший судимость обвиняемый вместе со своим двоюродным братом расстреляли группу мужчин, с которыми ранее у них произошел конфликт. Инцидент произошел 4 января 2014 года неподалеку от кафе «Дымок» в городе Дигора. В результате на месте преступления скончались два человека, еще двое были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

После этого убийцы скрылись с места совершения преступления. Присяжные признали подсудимого виновным в совершении двойного убийства по предварительному сговору и в незаконном оброте оружия. Обвиняемый под давлением неопровержимых доказательств признался в содеянном.

Суд назначил ему 16 лет лишения свободы в колонии особого режима.