Ессентуки, Ставропольский край, , 10:31 — REGNUM Центр корейской медицины планирую открыть в Ессентуках весной 2020 года. Он станет филиалом клиники медицинского университета Вон Гван (Южная Корея), сообщили ИА REGNUM 25 октября в пресс-службе администрации города.

Отмечается, что стройка идет полным ходом: возводятся стены и крыша, проводятся внешние отделочные работы. Корейская делегация проводит консультационные встречи с местными властями, архитекторами и дизайнерами, на которых обсуждаются промежуточные итоги реконструкции здания, подведение коммуникаций, состояние внешнего вида и наполнение прилегающей к будущему центру территории.

Строительство центра началось год назад. Он будет располагаться в переоборудованном корпусе одного из старых ессентукских санаториев. Среди первых направлений в клинике будут стоматология, косметология и мануальная терапия.

По данным пресс-службы, университет Вон Гван является крупнейшим в Корее. В его состав входят: клиника при медицинском институте, центр нейропсихиатрии, стоматологическое отделение, центры традиционной медицины, располагающие в общей сложности более тысячи больничных мест.

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