Вашингтон, , 10:16 — REGNUM Гражданка России Мария Бутина, находясь в американской тюрьме в Таллахасси, работала в столовой, бегала по утрам и вела записи от руки. Об этом рассказал ее адвокат Роберт Дрисколл.

По его словам, Бутина вставала утром и пробегала около восьми километров, после чего шла на работу в столовую. Ее рабочий день длился до 18:00. Вечером у нее оставалось время заняться своими делами или погулять.

В тюрьме Бутина также написала от руки сотни страниц текста о происходившем с ней. Адвокат добавил, что, записи хранятся у него и все они будут переправлены в Россию, сообщает РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, Марию Бутину задержали в США в июле 2018 года. Ей предъявили обвинения, что она якобы налаживала связи с высокопоставленными американцами с целью продвижения российско-американских отношений.

Это расценили как деятельность иностранного агента. Срок ее тюремного заключения заканчивается сегодня, 25 октября.

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