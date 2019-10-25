Браззавиль, , 10:18 — REGNUM Две из трех форм вируса полиомиелита были полностью ликвидированы. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По словам представителей ВОЗ, в мире существует три типа дикого вируса полиомиелита, которые, с научной точки зрения, вызывают одни и те же симптомы, включая паралич или даже смерть.

Напомним, что четыре года назад мир был объявлен свободным от второго типа вируса, а в четверг, 24 октября, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что третий тип вируса также был ликвидирован.

Однако первый тип вируса все еще циркулирует в Афганистане и Пакистане, а последний случай заражения первым типом в Нигерии был зафиксирован в 2016 году. Кроме того, прошло семь лет с тех пор, как в северной Нигерии был обнаружен последний случай полиомиелита третьего типа.

С тех пор эксперты из Глобальной комиссии по сертификации ликвидации полиомиелита, членом которой является ВОЗ, наблюдали за случаями полиомиелита во всем мире, чтобы удостовериться в том, что третий тип вируса был ликвидирован.

Доктор Ребекка Моэти из Регионального бюро ВОЗ для Африки, штаб-квартира которого расположена в Браззавиле, подчеркнула: «Эта работа не будет завершена до тех пор, пока дикий вирус полиомиелита первого типа не будет полностью уничтожен во всем мире, а также до тех пор, пока не прекратятся вспышки циркулирующего вакцинного вируса полиомиелита».

Она объяснила, что в вакцине дети получают ослабленную форму вируса полиомиелита, чтобы их организм мог укрепить иммунитет к этой болезни. Однако некоторые заражаются этим вирусом, который затем распространяется в обществе. В настоящее время вспышки вакцинного вируса полиомиелита происходят в 12 странах: Ангола, Бенин, Камерун, Центральноафриканская Республика, Чад, Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Гана, Нигер, Нигерия, Того и Замбия.