Москва, , 10:18 — REGNUM В России зафиксировано увеличение среднего платежа водителей за нарушение ПДД. Об этом 25 октября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование «Яндекс. Деньги».

Так, за 2019 год этот показатель увеличился с 496 рублей до 531 рубля. Причем размер среднего платежа за штраф у московских водителей самый большой по стране — 582 рубля. Также много платят за нарушение ПДД в Красноярске (579 рублей) и Самаре (531 рубль). Однако есть города, где этот показатель меньше всего. Это Волгоград (436 рублей), Омск (449 рублей) и Нижний Новгород (453 рубля).

В исследовании отмечается, что это может быть связано с тем, что водители там чаще пользуются 50-процентной скидкой в первые 20 дней после получения штрафа.

Напомним, в начале октября 2019 года ГИБДД направило в регионы разъяснения по работе с камерами, в которых говорится о том, что системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения должны выключаться во время непогоды, поскольку они не могут сделать качественный снимок.

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