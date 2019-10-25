Вашингтон, , 10:19 — REGNUM В шутере Dying Light стартовало событие-кроссовер с игрой Left 4 Dead. Ролик с демонстрацией нового контента появился на YouTube-канале проекта 24 октября.

Dying Light и Left 4 Dead

Событие продлится с 24 по 28 октября 2019 года. В игре станет больше зомби и оружия, а также появятся популярные орудия ближнего боя из Left 4 Dead: сковорода, клюшка для гольфа и электрогитара.

Напомним, Left 4 Dead — это популярный кооперативный шутер от компании Valve. В нём четыре игрока в команде пытаются выжить в городе, охваченном зомби-эпидемией.

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