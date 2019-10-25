Москва, , 10:08 — REGNUM В России всё больше жителей страны предпочитает покупать товары под собственными брендами супермаркетов. Так, согласно исследованию «Потребительский индекс Иванова» от Сбербанка за третий квартал 2019 года, количество россиян, придерживающихся такой стратегии экономии, за три месяца возросло с 59% до 64%. А по сравнению с аналогичным периодом 2018 года рост составил 4%.

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Согласно исследованию, число жителей России, которые экономят на еде, за год выросло на 5%. Так, если в июле-сентябре 2018 года их было 64%, то в третьем квартале 2019 года — 69%, пишет РБК. Отмечается, что покупатели стали реже приобретать премиальную продукцию и предпочитать более дешевые товары в больших магазинах. 60% респондентов заявили, что посещают магазины низких цен. Кроме того, половина опрошенных ответила, что посещает магазины только для поисков промопредложений.

Аналитики Сбербанка считают, что такие потребительские стратегии в обозримой перспективе не изменяются. Специалисты объясняют это «слабой динамикой располагаемых доходов россиян».

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Как сообщало ИА REGNUM, расходы жителей России на повседневные товары продолжают расти. Так, в конце сентября этот показатель незначительно, но увеличился. Так, в среднем за неделю (с 23 по 29 сентября) типичная российская семья потратила на повседневные товары 4422 рубля, что на 0,1% больше (или 5 рублей), чем неделей ранее. Как отмечают социологи, это говорит о стабильности недельных расходов.