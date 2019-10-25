Вашингтон, , 10:06 — REGNUM Звезда видеостримингового сервиса Twitch и бывший профессиональный игрок в Counter-Strike: Global Offensive, известный под ником Shroud(Майкл Грешек) завел себе аккаунт в Mixer. Об этом он сообщил 24 октября на своей официальной странице в Twitter.

https://twitter.com/shroud/status/1187413389582061568

«Тот же Shroud. Новый дом», — такой надписью Грешек сопроводил опубликованное видео. Стоит отметить, что Shroud имеет более 7 млн подписчиков на Twitch и около 5,5 млн на YouTube.

Напомним, ранее с Twitch на платформу Mixer, которая с 2016 принадлежит Microsoft перешёл другой известный стример — Ninja. Согласно данным компани Streamlabs, во втором и третьем квартале 2019 года количество каналов на Mixer выросло с 1,95 млн до 3,9 млн.

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