Варшава, , 10:22 — REGNUM Экшен-игра Call of Juarez: Gunslinger выйдет на гибридной консоли Nintendo Switch 10 декабря 2019 года. Об этом сообщалось в ролике на YouTube-канале компании Techland 24 октября.

В версии для Switch появятся улучшенная графика и обновлённое управление. Сообщается также, что определёнными элементами игры можно будет управлять при помощи движения.

Напомним, оригинальная Call of Juarez: Gunslinger вышла в 2013 году. Проект был тепло принят как игроками, так и критиками.

Читайте ранее в этом сюжете: Ubisoft подала в суд на разработчика чит-программ для Rainbow Six Siege

Читайте развитие сюжета: Зомби много не бывает: в Dying Light появятся враги и оружие из Left 4 Dead