Рим, , 10:08 — REGNUM Всеобщая забастовка началась в Италии 25 октября. Об этом сообщает телеканал Sky TG24.

По данным журналистов, протестная акция проходит в Риме и в ряде крупных городов. По большей части забастовка касается работников транспорта, но к ней присоединились также работники образования, здравоохранения и сферы коммунальных услуг.

Сообщается, что протест организован несколькими профсоюзами. Они требуют повышения зарплат и пенсий, а также отмены законов, принятых в 2012 году, которые упрощают увольнение работников.

Результаты забастовки уже видны. По данным телеканала, авиакомпания «Alitalia» отменила 240 рейсов. Ожидается, что к акции подключатся работники других предприятий общественного транспорта.