Белгород, , 09:50 — REGNUM Организацию питания школьников в общеобразовательных организациях Белгорода оценили на всероссийском конкурсе, организованном Министерством просвещения и науки РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В одной из номинаций победило Управление образования администрации Белгорода.

Белгородские практики отмечены в двух номинациях из четырёх. В номинации «Лучшая практика организации питания в общеобразовательной организации» призёром стало муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха». В него входят три школы и два детских сада с современной инфраструктурой в посёлке Дубовое под Белгородом.

В номинации «Лучшая практика совершенствования системы управления и контроля системы организации питания в общеобразовательных организациях» с проектом «Модернизация системы оплаты и учёта питания детей в общеобразовательных учреждениях города Белгорода» победителем признано управление образования администрации Белгорода.

Итоги Всероссийского конкурса лучших проектов региональных/муниципальных систем организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях подвели в Москве 22 октября. Экспертная комиссия рассмотрела 447 конкурсных работ из 67 субъектов РФ.