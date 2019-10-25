Махачкала, , 09:49 — REGNUM Управление ФСБ по Дагестану добилось возврата в федеральную собственность четырех летных полей, ранее незаконно выведенных из инвентаризационной описи. Их общая площадь составляет 49 га, а суммарная кадастровая стоимость превышает 65 млн рублей, пишет ТАСС.

Земля Иван Шилов © ИА REGNUM

Лётные поля находились на балансе ОАО «Авиалинии Дагестана». В ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что при введении процедуры банкротства в авиакомпании неустановленные лица не включили эти поля в инвентаризационную опись в целях последующего их незаконного отчуждения.

По инициативе УФСБ территориальное управление Росимущества по Дагестану внесло летные поля в реестр федерального имущества, тем самым вернув их в собственность РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, компания «Авиалинии Дагестана» была создана в 1995 году и долгое время оставалась монополистом на рынке авиаперевозок республики. Она осуществляла регулярные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, периодически выполняла полеты в Стамбул, ОАЭ и паломнические рейсы на хадж. Однако в декабре 2012 года сертификат эксплуатанта у компании был аннулирован, а в 2013 году началось ее банкротство.