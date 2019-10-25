Екатеринбург, , 09:37 — REGNUM В столице Среднего Урала восстановили движение транспорта через перекрёсток Старых Большевиков — Фронтовых Бригад. Об этом заявил вице-мэр Алексей Бубнов у себя в Facebook.

На участке больше месяца шли дорожные работы. В частности был демонтирован подземный переход. Сначала ожидалось, что перекрёсток сдадут к 15 октября, но потом сроки продлили из-за непогоды.

«Основная задача сейчас — доделать пешеходные дорожки!» — написал Бубнов.

Сезонные работы по газонам на перекрёстке будут доделывать уже в 2020 году, добавил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, на Эльмаше возобновили движение троллейбуса № 16. Ранее микрорайон был отрезан и от трамваев, но их вернули 14 октября 2019 года.

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