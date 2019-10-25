Париж, , 09:36 — REGNUM Французский издатель и разработчик игр Ubisoft подал в суд на компанию MizuSoft, которая выпускает чит-програмы (ПО для обхода игровых механик) для Rainbow Six Siege. Об этом 25 октября сообщил журнал PC Gamer.

Это произошло после того, как телеканал BBC выпустил фильм про читеров, в котором представитель MizuSoft признался, что он получает до 1,5 тыс. фунтов стерлингов в день и сообщил, что он собирается выпускать чит-программы и для других игр. В иске Ubisoft заявила, что ей известно: в процессе своей деятельности ответчик заработал сотни тысяч долларов. Вчера, 24 октября 2019 года, сайт MizuSoft закрылся, сейчас посетители могут видеть на нём лишь соответствующее сообщение.

Rainbow Six Siege — это тактический командный ассиметричный шутер, в котором геймеры получают возможность выступить за две стороны: отрядами штурмовиков и защищающихся. Релиз игры состоялся в декабре 2015 года.

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