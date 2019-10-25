Новосибирск, , 09:32 — REGNUM В Новосибирске суд продлил на два месяца — до 29 декабря — меру пресечения, избранную в отношении бывшего гендиректора Биотехнопарка Владимира Кожевникова.

«Оснований для изменения или отмены меры пресечения суд не нашёл. Ходатайство об изменении меры на домашний арест отклонили», — цитирует «Сибкрай адвоката Кожевникова Татьяну Щербакову.

Уголовное дело в отношении экс-главы новосибирского Биотехнопарка возбуждено по статье «Получение взятки».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что три компании-резидента «Биотехнопарка» в Кольцово заявили, что новое руководство УК стремится сформировать общественное мнение таким образом, чтобы обвинить в проблемах предшественников.

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