Ульяновск, , 09:30 — REGNUM В Ульяновской области на заседании регионального парламента одобрен законопроект о расширении категорий выпускников вузов, которым будет предоставляться государственная поддержка. Помощь будут получать молодые журналисты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Законодательное собрание поддержало изменения, которые предлагались внести в закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области». Согласно документу, предлагается включить в категорию получателей социальной поддержки начинающих карьеру журналистов.

Меры социальной поддержки предполагают для молодых журналистов 10 тыс. рублей единовременной выплаты, 1 тыс. рублей ежемесячной добавки к зарплате в течение первого полугода работы. При этом тем, кто уедет работать в сельскую местность, будут компенсированы расходы на жильё и отопление.

В 2020 году 22 выпускника ульяновского государственного и технического университетов завершат обучение по специальности «Журналистика».

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным расчётам, в 2020—2021 годах на выплаты молодым специалистам в Ульяновской области потребуется 303,4 тыс. рублей. В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что «в ближайшие годы для региональной отрасли СМИ в полный рост встанет проблема дефицита профессиональный кадров, в первую очередь — главных редакторов и заведующих отделами». К примеру, печатных изданиях в муниципалитетах свыше 30% — пенсионного или предпенсионного возраста.

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