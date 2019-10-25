Благовещенск, , 09:24 — REGNUM Учителя из Приамурья и Тувы посетили мастер-класс в Благовещенске, посвящённый изучению эвенкийского языка. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба Амурского госуниверситета (АмГУ).

Преподаватели научили участников мастер-класса лексическому минимуму по теме «Семья», числительным, морфологическим особенностям и базовым вопросно-ответным структурам языка коренного народа Амурской области — эвенков. Всего в мероприятии приняли участие 14 человек.

«Проведение подобного языкового мероприятия на эвенкийском языке очень значимо для исчезающей культуры эвенков. Знаковым явился факт обучения учителей русского языка мелодичному уходящему из употребления тунгусо-маньчжурскому языку коренного населения Приамурья», — сообщила организатор мероприятия, заведующая кафедрой иностранных языков АмГУ Ольга Морозова.

Образовательная акция была проведена в рамках научного проекта «Жизнеспособность звуковой системы языка (экспериментально-фонетическое исследование на материале доминирующих и исчезающих языков российско-китайского приграничья)».

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