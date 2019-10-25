Амстердам, , 09:23 — REGNUM В то время как многие голландские больницы, особенно небольшие, испытывают финансовые осложнения, финансовое положение университетских больниц остаётся стабильным. Правда, средние результаты т. н. Университетских медицинских центров (УМЦ) снизились.

Это следует из доклада, опубликованного бухгалтерской фирмой. Ранее она же выпустила аналогичный доклад об общих больницах.

В докладе об общих больницах BDO Accountants & Adviseurs выставила им средний балл 7,4 (по десятибаллной системе), но при этом 14 больниц получили отметку «неудовлетворительно». В то же время восемь УМЦ набрали средний балл 7,8, причём пятеро из них получили отметку 8 или выше.

При этом исследователи отмечают, что отметки университетских больниц получились значительно более низкими, чем в прошлом году. Тогда средняя отметка УМЦ составила 9,2. Это стало следствием как нового метода подсчёта, так и снижением результатов больниц.

УМЦ столкнулись с ростом как общих расходов, так и расходов на сотрудников. Так, расходы на сотрудников-фрилансеров выросли на восемь процентов. Между тем между правительством и больничным сектором подписано соглашение, в соответствии с которым ежегодный рост затрат на персонал к 2022 г. должен выйти на уровень 0%. Предполагается, что это требование вызовет серьёзные финансовые затруднения у университетских, как и у общих, больницах.